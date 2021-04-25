В Азербайджане выявлены 1 541 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 2 245 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 541 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 2 245 человек, скончались 29, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 313 006 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 279 179 человек вылечились, 4 371 - скончались, число активных больных составляет 29 456.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведены 3 189 536 тестов на COVID-19, а за последние сутки – 11 492 теста.