БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 10 814 доз вакцины от коронавируса, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Первой дозой вакцины были привиты 4 192 человека, второй – 6 622 человека.

В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 423 295 доз вакцины от COVID-19. Первой дозой привиты 939 098 человек, второй – 484 197 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Редактор: Натаван Эфендиева)