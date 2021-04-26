БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 365 доз вакцины от коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Первой дозой вакцины были привиты 362 человека, второй – три человека.

В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 423 660 доз вакцины от COVID-19. Первой дозой привиты 939 460 человек, второй – 484 200 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)