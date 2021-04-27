Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с членами Молодежного объединения ПЕА (ФОТО)

Общество 27 апреля 2021 11:39 (UTC+04:00)
Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с членами Молодежного объединения ПЕА (ФОТО)

Ректор Эльмар Гасымов встретился с членами Молодежного объединения ПЕА в Бакинской высшей школе нефти

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН), член правления Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Эльмар Гасымов провел встречу с членами Молодежного объединения ПЕА.

Во встрече приняли участие председатель Молодежного объединения ПЕА Бахтияр Исламов, заместители председателя Севиндж Гасымова и Фасли Набиев, а также члены Молодежного объединения.

Прежде всего, участникам встречи была предоставлена подробная информация о созданных в вузе условиях обучения, материально-технической базе, социальной инфраструктуре и исследовательской среде, а также для них был организован тур по территории кампуса.

Приветствуя участников мероприятия, Эльмар Гасымов отметил, что молодежь, вступающая в ряды Партии «Ени Азербайджан», всегда формируется в общественно-политической среде. Он также отметил незаменимую роль партии в формировании и развитии современной азербайджанской молодежи.

Затем был показан видеоролик, демонстрирующий выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на церемонии открытия кампуса Бакинской высшей школы нефти.

Выступивший на встрече председатель Молодежного объединения ПЕА Бахтияр Исламов поблагодарил ректора Бакинской высшей школы нефти Эльмара Гасымова за приглашение. Подчеркнув важность проведения таких мероприятий, Бахтияр Исламов отметил, что Бакинская высшая школа нефти играет важную роль в удовлетворении потребностей промышленности страны в англоязычных специалистах, получивших образование на основе современных учебных программ и технологий обучения.

Встреча завершилась обменом мнениями по интересующим участников темам.

Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с членами Молодежного объединения ПЕА (ФОТО) - Gallery Image
Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с членами Молодежного объединения ПЕА (ФОТО) - Gallery Image
Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с членами Молодежного объединения ПЕА (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с членами Молодежного объединения ПЕА (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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