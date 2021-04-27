Скорость ветра в Баку достигает 27 м/с - Национальная служба гидрометеорологии

БАКУ /Trend/ - 27 апреля гребень антициклона, управляющего погодой в регионе Черного моря, дотянулся до Кавказа. В настоящее время скорость северного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает в порывах 27 метров в секунду. Высота волн на Каспии у Нефтяных Камней составляет 2,5 метра. Такая погода характерна для Баку.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала руководитель Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, усиление ветра зафиксировано и в регионах страны. В Дашкесане его скорость достигает 25 метров в секунду, Нафталане - 24, Гяндже - 20, в Барде, Тертере, Шеки и Шамкире - 15-18 метров в секунду.

"Количество пыли в воздухе превышает норму в 1,8 раза, что связано с сильным ветром. Этот процесс носит локальный характер. Ожидается, что к ночи сегодняшнего дня ветер стихнет", - сказала Тагиева.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)