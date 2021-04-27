Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку завтра будет до 19 градусов тепла, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 17-20 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана 28 апреля преимущественно без осадков, но на некоторых горных территориях пройдут грозы и дожди, выпадет град. Ночью и утром возможен туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)