Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО)

Общество 27 апреля 2021 15:29 (UTC+04:00)
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО)

РАССКАЗЫ ГРАФИКОЙ

Ариф Гусейнов Тарлан Горчу

Фидан Гумбатлы Зохраб Салам-заде

Выставка: 28 апреля – 1 июня 2021г.

Галерея открыта: вторник – воскресенье с 12:00 до 20:00

Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой, раскрывающую разнообразные темы, как через абстрактные, так и фигуративные иллюстрации. В своих работах участники выставки - художники Ариф Гусейнов, Тарлан Горчу, Зохраб Салам-заде и Фидан Гумбатлы -используют графику как платформу для передачи определенных концепций, описывая мир через призму собственного восприятия.

Ариф Гусейнов

Народный художник Азербайджана, более 40 лет известный как график-станковист, плакатист и иллюстратор книг для детей и взрослых.

Его персональные выставки проходят в различных городах мира - Москве, Праге, Стамбуле, Токио и Баку. Произведения Арифа Гусейнова хранятся во многих музеях мира.

Представленные картины “Пока есть время“ - иллюстрации по мотивам стихов Расула Рзы, новатора и философа азербайджанской поэзии, отражающие дух и настроение поэта. В них автор постарался поднять рисунки до уровня выдающегося поэта и гражданина, верившего в царство мира, добра и справедливости, в общество свободы, равенства и братства.

Тарлан Горчу

Член Союза Художников, Заслуженный Художник Азербайджана, Директор Бакинского Театра Марионеток. В творчестве Тарлана используются различные направления искусства, такие как современная каллиграфия, текстиль, скульптура, фотография и инсталляции, пересекаются традиционные формы с современной техникой. Выставлялся по всему миру, включая Павильон

Азербайджана на 53-ем Венецианском Biennale, на многих значимых выставках в Польше, Литве, Франции, Грузии, Италии, Швейцарии и России.

В серии “Наскальные изображения Гобустана“ автор с помощью современных технологий соединил многочисленные наскальные изображения в одну полноценную картину, разделив увиденное в черно-белых тонах в три красочных сюжета из жизни обитателей Гобустана – переселение, охота, портрет вождя.

172 LEV TOLSTOY STREET BAKU +99 412 498 1230 [email protected] GAZELLIARTHOUSE .COM

GAZELLI ART HOUSE

Зохраб Салам-заде

Член Союза Художников Азербайджана, участник свыше 40 местных и зарубежных групповых выставок и проектов. Основные мотивы его картин - мистическое течение ислама, суфизм, дервиши, джинны, а также городские мотивы, традиции и вера.

В представленных работах можно заметить очень простые и одновременно насыщенные композиции о внутреннем мире, философии и просто мечтах и снах.

Фидан Гумбатлы

Художник-керамист, работает в направлении концептуальной керамики и иллюстрирования, создает арт-объекты из керамики для экстерьера и интерьера.

Неоднократно участвовала на международных фестивалях в России и Германии.

Представленная серия работ посвящена мифам древней Греции: в своем творчестве Фидан черпает вдохновение из мифов, философии и творчества древних художников, керамистов, скульпторов.

О «GAZELLI ART HOUSE»

Gazelli Art House открыл свои двери в 2003 году в Баку по инициативе основателя и директора Милы Аскеровой в здании Gazelli House, где в его стенах первыми успешно прошли выставки азербайджанских художников.

Новый этап развития для галереи начался в 2012 году, когда после проведения концептуально связанных выставок в Лондоне, Мила Аскерова открыла еще одно пространство Gazelli Art House в Лондоне.
В 2017 году после масштабной реконструкции бакинская галерея продолжает радовать любителей современного искусства выставками произведений самых различных жанров: живопись, фотография, кино, видео, мультимедийные инсталляции, скульптура, созданные такими мастерами, как Стенли Кассельман, Дерек Бошье, Джиованни Оззоло, Каллиопе Леммос, Нияз Наджафов, Рисайкл Груп, Джейн МкАдам Фрейд и многих других, и за короткое время стала излюбленным местом горожан и гостей столицы.

Галереи в Лондоне и Баку проводят не только выставки, но и лекции, семинары, мастер-классы, арт-терапию. Галерея активно сотрудничает с зарубежными галереями и музеями.

Gazelli Art House стремится открывать новые таланты, возрождать некогда забытых мастеров и еще больше прославлять уже состоявшихся известных художников, как на пространстве своих галерей, так и на престижных международных выставках

Для более подробной информации просим связаться с нами: [email protected]

Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Image
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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