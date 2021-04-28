Врач о возможности смягчения карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Хотя количество случаев заражения коронавирусом в стране сокращается, говорить о смягчении карантина пока рано.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала врач Центра общественного здоровья и реформ министерства здравоохранения Азербайджана Вафа Агаева.

"Цифры еще недостаточно малы. Как известно, в Азербайджане уже обнаружен британский штамм коронавируса, а это означает, что он распространяется. По этой причине количество случаев заражения может увеличиваться", - сказала она.

Говоря об относительно большом количестве летальных исходов от этого заболевания, Агаева сказала, что порой граждане обращаются за медицинской помощью лишь после значительного ухудшения состояния.

(Автор: Джейхун Алекберов. Редактор: Натаван Эфендиева)