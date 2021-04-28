Армяне во время оккупации Физулинского района эксплуатировали большую часть его месторождений - Госслужба Азербайджана (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Армяне во время оккупации Физулинского района Азербайджана эксплуатировали большую часть месторождений полезных ископаемых на его территории.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал представитель Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Шаин Аташов в рамках визита журналистов в Физулинский и Ходжавендский районы.

По его словам, на балансе государства в Физулинском районе находились два месторождения строительного камня, одно песчано-гравийное месторождение, два месторождения глины и один подземный источник воды.

Он отметил, что на освобожденных территориях в целом насчитывается 167 месторождений нерудных полезных ископаемых и строительных материалов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)