Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинирован 15 871 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 711, вторую - 9 160 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 456 114, общее число получивших первую дозу вакцины - 953 545, вторую - 502 569 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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