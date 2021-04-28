Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинирован 15 871 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 711, вторую - 9 160 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 456 114, общее число получивших первую дозу вакцины - 953 545, вторую - 502 569 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)