Утверждения о том, что солнечные лучи убивают коронавирус, безосновательны - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Сообщения о том, что солнечные лучи убивают коронавирус, являются безосновательными, сказал в четверг Trend председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрологии, доктор медицинских наук Кельнской клиники Нуран Абдуллаев.

По его словам, в самом начале пандемии некоторые ученые и медучреждения распространяли информацию о том, что коронавирус якобы погибает при высокой температуре воздуха.

"Эти утверждения не имеют научного обоснования. Не проводилось никаких серьезных исследований на тему того, что солнечные лучи убивают вирус, чтобы на них можно было сослаться. Правда, итоги определенных экспериментальных исследований показали, что солнце влияет на коэффициент инфицирования, но, повторю, что это не значит, что оно убивает коронавирус", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что по мере наступления теплой погоды социальной активность людей снижается, что влияет на коэффициент инфицирования.

"К примеру, люди не выходят на улицу в жаркую погоду. Это в определенной степени влияет на коэффициент инфицирования, способствуя его уменьшению. Но это не значит, что солнце убивает коронавирус", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)