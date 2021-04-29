Завтра утром в Баку ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром местами прогнозируется дождь, временами будет пасмурно, ветер северо-восточный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью - 10-13, днем - 18-23 градуса тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана, в основном в северных и западных, ожидаются переменные грозовые дожди, местами ливни, град, ночью и утром туман, ветер восточный.

Ночью - 11-16, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)