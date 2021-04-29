В Губадлы от мин очищена территория площадью более 3 млн квадратных метров (версия 2)

(изменены заголовок и первый абзац, первая версия опубликована в 12:28)

ГУБАДЛЫ /Trend/ - До сегодняшнего дня в Губадлинском районе на основании заказа министерства сельского хозяйства и компании Azersun была очищена от мин территория площадью 3,167 миллиона квадратных метров.

Об этом сказал завотделом Агентства Азербайджана по разминированию Бахруз Намазов, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

По его словам, перед началом строительства электрической подстанции на основании обращения ОАО "Азерэнержи" от мин очищена территория площадью 24 тысячи квадратных метров.

"Также в связи с работами по строительству линий электропередачи от мин очищена территория площадью 39 тысяч квадратных метров", - сказал Намазов.

Отметим, что операции по разминированию на территории Губадлинского района проводятся с 14 декабря 2020 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)