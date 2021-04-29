О возможности введения ужесточенного карантина в Азербайджане в дни праздника Рамазан

БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане сегодня такова, что нет необходимости в ужесточении карантина в дни праздника Рамазан.

Об этом сказал в четверг Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.

По его словам, в связи с праздником Рамазан некоторые страны, учитывая внутреннюю и внешнюю эпидемиологическую ситуацию, готовятся к локдаунам.

"Но если рассматривать эту меру применительно к Азербайджану, то стабилизация в последнее время эпидемиологической ситуации, увеличение соотношения числа выздоровевших к количеству новых случаев заражения говорят о том, что нет необходимости во введении ужесточенного карантина.

Решение о локдауне в братской Турции можно объяснить тем, что количество новых случаев заражения там в 25-30 раз больше, чем в Азербайджане, при разнице в численности населения в 9-10 раз. Показатели по COVID-19 в Азербайджане в два - три раза лучше, учитывая тенденцию к снижению количества новых случаев заражения, эпидемиологическую ситуацию и показатель заполненности больниц.

С учетом всего этого, могу сказать, что пока ситуация будет оставаться на таком уровне, наверное, не будет необходимости во введении ужесточенного карантина", - сказал Махмудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)