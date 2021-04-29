В Азербайджане проведены очередные выпускные экзамены для 11-х классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел очередные выпускные экзамены для 11-х классов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены прошли для выпускников общеобразовательных заведений Нахчыванской АР, Бардинского, Гёйчайского, Гёйгёльского, Лерикского, Гусарского, Сабирабадского, Шамкирского районов и города Шеки.

Сегодня также были проведены выпускные экзамены для учащихся школ с английским и французским языками преподавания и специальных общеобразовательных заведений – школ-интернатов, специальных вечерних и заочных средних школ, школ исправительных учреждений, школы на о. Чилов.

На экзаменах участвовали 54 человека с ограниченными физическими возможностями, для которых были выделены специальные залы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)