К участию в выпускных экзаменах в Азербайджане не были допущены 12 человек
Общество 29 апреля 2021 17:09 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 12 человек не были допущены к участию в выпускных экзаменах для учащихся 11-х классов, которые провел Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Как сообщает в четверг Trend, на входе в здания, где проводились экзамены, у всех учащихся измеряли температуру тела специальными дистанционными электронными термометрами.
12 человек не были допущены к участию в экзаменах по причине повышенной температуры тела.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
АБР обнародовал прогноз по внутреннему и внешнему госдолгу Азербайджана на 2021-22 гг. Финансы 17:17
На дорогах Гарадагского района будет проведен комплекс ремонтно-строительных работ (ФОТО) Экономика 17:03
Военные фоторепортеры Второй Карабахской войны поделились воспоминаниями: Услышав звук мины, у тебя есть несколько секунд... (ФОТО) Культура 16:55
Медрегулятор ЕС получил сообщения об 11 случаях тромбоза после применения вакцины Pfizer Европа 16:48
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе, или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) Культура 16:46
В Азербайджане выявлено еще 1 392 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 274 человека Общество 16:39
Грузия и Украина работают над созданием нового маршрута транспортировки нефти на рынки ЕС Энергетика 16:38
Битва художников в селе Агбулаг - природа, чистый воздух и современная инфраструктура (ФОТО) Культура 16:17
Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с участниками Второй мировой войны охватит 6 083 человека - минтруда Общество 16:06
Королевский монетный двор Великобритании изготовил самую крупную в истории золотую монету (ФОТО) Европа 15:58
В Украине капитально отремонтируют 3 двигателя компрессорных станций «Зеварда» и «Помук» Узбекистан 15:42
Международный Банк Азербайджана начинает сотрудничество в сфере экспорта с еще одним российским банком Экономика 15:11
Армянские политические мифы будут разоблачены — турецкие и азербайджанские эксперты на платформе Baku Network (ВИДЕО) Политика 14:50
В Азербайджане участникам Второй мировой войны 1941-1945 гг. будет предоставлена единовременная материальная помощь - Распоряжение Политика 14:32
Утверждения о том, что солнечные лучи убивают коронавирус, безосновательны - азербайджанский врач Общество 14:17
Завершены проектно-конструкторские работы по проекту «Азери-Центральный Восток» - BP Энергетика 14:05
В Азербайджане названо число охваченных мерами занятости ветеранов войны и членов семей шехидов Общество 14:03
Деятельность торговых и туристических представительств будет способствовать развитию отношений Азербайджана и Израиля - министр (ФОТО) Бизнес 13:56
Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы Бизнес 13:34
Армянские ВС и незаконные поселенцы при отступлении разрушили гражданскую инфраструктуру на азербайджанских землях - постпред Политика 13:31
В Нахчыване проходит красочный Театральный фестиваль в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 13:04
Эксперт МИЦА: Между странами региона на стадии проработки пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке Узбекистан 13:00
Польские компании готовы поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных земель – МИД Экономика 12:57
Германия заблокировала попытку исключить Израиль из квантовых и космических разработок в рамках программы Horizon Израиль 12:48
Мецаморская АЭС расположена в зоне активного тектонического разлома – АН Азербайджана Общество 12:38
В Турции продолжается лечение 67 раненых азербайджанских военнослужащих - Фонд "YAŞAT" Общество 12:34
AZAL объявляет открытый тендер для закупки страховки гражданской ответственности воздушных судов Тендеры 12:16
Туркменистан и Казахстан заинтересованы в развитии торгово-экономического сотрудничества Бизнес 12:08
Туркменистан и Таджикистан имеют потенциал сотрудничества в транспорте и сельском хозяйстве Бизнес 11:48
Начинается регистрация в новую группу Школы управления проектами при Бакинской высшей школе нефти Общество 11:46
Пешком по Баку – по улице Низами, к музею Низами, памятнику Низами, киноцентру "Низами", метро "Низами"… (ФОТО) Интересное 11:36
В ближайшее время услуга пополнения BakiKart будет доступна во всех терминалах MilliÖn Экономика 11:18
Более 60% грузоперевозок в Азербайджане посредством системы "единое окно" пришлось на воздушный транспорт Транспорт 11:01