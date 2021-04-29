К участию в выпускных экзаменах в Азербайджане не были допущены 12 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 12 человек не были допущены к участию в выпускных экзаменах для учащихся 11-х классов, которые провел Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Как сообщает в четверг Trend, на входе в здания, где проводились экзамены, у всех учащихся измеряли температуру тела специальными дистанционными электронными термометрами.

12 человек не были допущены к участию в экзаменах по причине повышенной температуры тела.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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