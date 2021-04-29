БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинированы 15 465 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 259, вторую - 9 206.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 471 579, общее число получивших первую дозу вакцины - 959 804, вторую - 511 775.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)