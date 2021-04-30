Начался процесс массовой вакцинации сотрудников Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) началась массовая вакцинация сотрудников вуза от COVID-19.

Вакцинация сотрудников БВШН осуществляется в рамках мер, проводимых в нашей республике с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19).

Вакцинация населения страны в период пандемии проводится государством в плановом порядке в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы».

Согласно этой стратегии, работники сферы образования входят в группу высокого риска заражения COVID-19. В связи с этим, на сегодняшний день были вакцинированы более 100 сотрудников БВШН.

Отметим, что вакцинация от коронавируса в Азербайджане началась 18 января. Второй этап вакцинации начался 8 февраля.

Принимая во внимание продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19, которая представляет опасность для здоровья людей, и необходимость решения жизненно важных проблем, стоящих перед глобальной системой здравоохранения, ВОЗ заявила о необходимости использования высокоэффективных вакцин для борьбы с этой болезнью по всему миру.