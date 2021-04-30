В этом году ожидается 100-тысячный рост числа абонентов «Азеригаз»

БАКУ /Trend/ - Процесс газификации реализуется в Азербайджане в соответствии с государственной программой. В связи с этим число абонентов ежегодно увеличивается, и в этом году ожидается 100-тысячный рост.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев.

По его словам, газификация в числе шагов, предпринимаемых главой государства для улучшения благосостояния граждан: «Число абонентов в стране уже достигло 2,4 миллиона. Показатель газификации составляет 96,2 процента».

Гендиректор ПО добавил, что в этом году в рамках госпрограммы в правительство внесены особые предложения. «Общественность будет дополнительно проинформирована об этом», – подытожил Руслан Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)