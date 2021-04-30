В Баку открывается новый автобусный маршрут
БАКУ /Trend/ - В Баку с 3 мая открывается новый автобусный маршрут, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Решение об открытии этого маршрута было принято по многочисленным обращениям граждан.
Пассажироперевозки по маршруту №10 будут осуществляться современными комфортными автобусами "BakuBus". Оплата проезда будет безналичной.
Автобусы нового маршрута будут проезжать мимо станции метро " Хатаи", сада Самеда Вургуна (станция метро "28 Мая"), станций метро "Сахиль", "Ичеришехер" и "Эльмляр Академиясы".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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