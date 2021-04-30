В Баку завтра ожидается до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове первого мая ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах полуострова интенсивного характера, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Утром ожидается туман, скорость северного ветра будет достигать 7-12, ночью и утром - 15 метров в секунду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем - 18-21, в Баку ночью - 11-13, днем - 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

Первого мая в регионах Азербайджана пройдут грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивного характера, выпадет град, в высокогорье - снег. Утром туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 20-25, в горах ночью - 5-10, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)