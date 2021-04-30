Звезды художественной гимнастики вновь выступят в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 7-9 мая 2021 года в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят серебряная медалистка летней Универсиады, золотая медалистка Игр исламской солидарности, обладательница лицензии на Олимпийские игры Зохра Агамирова и двукратный призер чемпионата мира среди юниорок Арзу Джалилова.

В групповых упражнениях за Азербайджан выступит команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной. Напомним, что на последнем чемпионате Европы азербайджанская команда завоевала "бронзу" в программе с 3 обручами и 2 парами булав, "серебро" в многоборье и "бронзу" в командном первенстве. Команда - обладательница лицензии на Олимпийские игры.

Ожидается, что в Кубке мира в Баку примут участие более 170 гимнасток из 36 стран мира.

На участие в Кубке мира заявлены звезды художественной гимнастики, среди которых призеры чемпионатов мира и Европы Катерина Галкина (Беларусь), Катрин Тасева и Боряна Калейн (Болгария), Николь Зеликман (Израиль), многократная медалистка чемпионата мира, победительница чемпионата Европы Линой Ашрам (Израиль), призеры чемпионата мира Александра Аджурджукулез и Милена Балдассари (Италия) и многие другие.

В программе групповых упражнений выступят: победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы – команда России, многократные призеры чемпионатов мира и Европы - команда Болгарии, победитель чемпионатов мира и Европы – команда Италии, золотой медалист последнего чемпионата Европы – команда Турции, медалист последнего чемпионата Европы – команда Украины и другие.

По традиции на соревновании гимнастке и групповой команде, набравшим наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)