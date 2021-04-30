БАКУ /Trend/ - В процессе вакцинации в Азербайджане будет использоваться новая вакцина.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве здравоохранения, Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию и Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021–2022 гг.» процесс продолжается в стране в поэтапной форме.

С третьего марта первоначально для людей в возрасте 60 лет и старше при вакцинации против COVID-19 можно будет использовать вакцину Vaxzevria (производства AstraZeneca), производимую Оксфордским университетом в Великобритании. Вакцина Vaxzevria будет использоваться в Баку и 6 регионах страны – в Ленкорани, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте. Для этого в медучреждениях будут отведены специальные комнаты.

Доставленные в нашу страну в рамках платформы COVAX 84 000 доз вакцины Vaxzevria увеличивают выбор людей и предоставляют гражданам доступ к различным вакцинам.

Отметим, вакцина Vaxzevria, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca, одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)