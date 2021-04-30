В Азербайджане проведены очередные выпускные экзамены
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в очередной раз провел выпускные экзамена на уровне полного (11-летнего) среднего образования.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены были проведены с учетом эпидемиологической ситуации, участники допускались в экзаменационные здания в медицинских масках, у входа проверялась температура тела.
Экзамены были проведены в 15 городах и районах.
Поскольку проверка открытых заданий, используемых на экзаменах, занимает много времени, результаты будут объявлены в течение трех недель.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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