Должностные лица упраздненного Комитета по вопросам имущества Азербайджана привлечены к следствию

БАКУ /Trend/ - Должностные лица Бакинского территориального управления № 1 упраздненного Госкомитета по вопросам имущества привлечены к следствию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По факту незаконной продажи по поддельным документам земельных участков, принадлежащих жителям поселка Тюркан Хумаре Шабановой и Азизханым Атаевой, в органах прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана и ведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Следствием было установлено, что по подстрекательству Чингиза Сафарова, Гариба Надирова и Дашгына Насирова, занимающихся куплей-продажей земельных участков, бывший представитель главы ИВ Хазарского района по поселку Тюркан Рахиль Бабаев и бывший председатель муниципалитета Мехман Агаев, а также экс-начальник Бакинского территориального управления № 1 упраздненного Госкомитета по вопросам имущества Зафар Абдулов и его бывший заместитель Эльдар Мирзоев, заранее войдя в сговор и злоупотребив служебными полномочиями, передали в незаконную собственность отдельным лицам расположенный на берегу моря в поселке Тюркан Хазарского района земельный участок в 1,12 га стоимостью 190 тысяч манатов.

Во время следствия Чингиз Сафаров, Гариб Надиров и Дашгын Насиров были привлечены в качестве обвиняемых лиц по ст. 178.3.2, 320.2 УК Азербайджана, а Рахиль Бабаев, Мехман Агаев, Зафар Абдулов и Эльдар Мирзоев – по ст. 308.2 и другим статьям УК Азербайджана.

В отношении обвиняемых Бабаева и Сафарова решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Насирова – домашний арест, в отношении Абдулова и Мирзоева – передача под надзор полиции.

Агаев и Надиров были объявлены в розыск в связи с умышленным уклонением от следствия.

Согласно информации, 29 апреля следствие было завершено и передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело в отношении объявленных в розыск Агаева и Надирова было выделено в отдельное производство, и в настоящее время Следственное управление генпрокуратуры продолжает следствие по этому делу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)