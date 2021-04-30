БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 16 639 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 328 человек, вторую – 10 311 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 488 218 человек, число получивших первую дозу вакцины – 966 132, вторую – 522 086 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)