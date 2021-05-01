Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра утром в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, днем - погода преимущественно без осадков, порывистый северный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15, днем - 17-19, в Баку ночью - 12-14, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 75-85 процентов.

Завтра в регионах Азербайджана прогнозируются грозы, дожди, местами интенсивные, в северных и западных районах - град, в высокогорье - снег, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)