Азербайджанские гимнасты вышли в финал чемпионата Европы
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов вышли в финал чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, сообщает Trend.
В третий день соревнований Аббасов и Магсудов выступили в программе синхронных прыжков на батуте среди юниоров. Они получили 87,62 балла, заняв лидирующее место в квалификации.
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая. В нем участвуют спортсмены из 23 стран мира.
(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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