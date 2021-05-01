В Азербайджане стартует конкурс по смене места работы учителей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартует конкурс по смене места работы учителей, трудящихся на основании бессрочного контракта в государственных общеобразовательных заведениях, входящих в систему министерства образования.
Регистрация для участия в конкурсе продлится с пятого по 16 мая.
Как сообщили в субботу Trend в ведомстве, для участия в конкурсе учителя должны пройти по ссылке.
В ходе конкурса набранные кандидатами баллы будут умножаться на соответствующие коэффициенты.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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