Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 16 988 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 391, вторую дозу – 11 597 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 505 206, число получивших первую дозу вакцины – 971 523, вторую – 533 683 человека.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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