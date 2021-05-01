БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 16 988 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 391, вторую дозу – 11 597 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 505 206, число получивших первую дозу вакцины – 971 523, вторую – 533 683 человека.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)