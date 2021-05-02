Азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов завоевали серебро чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов завоевали серебряную медаль чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, сообщает Trend.

В заключительный день соревнований, 2 мая, Аббасов и Магсудов выступили в программе синхронных прыжков на батуте среди юниоров и, получив 48.520 балла, заняли второе место.

На первом месте – спортсмены из Беларуси (48.810 балла), на третьей позиции расположились представители России (48.070 балла).

Отметим, что азербайджанский спортсмен Билал Гурбанов, выступивший в финале программы по прыжкам на акробатической дорожке среди юниоров, занял 7 место с результатом 62.400 балла.

Кроме того, сегодня азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова выступит в финале чемпионата в программе индивидуальных прыжков на батуте, а в финальных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке среди взрослых нашу страну представит Михаил Малкин.

Напомним, что юниорская команда Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке вчера завоевала бронзу чемпионата Европы в Сочи.

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая. В нем участвуют спортсмены из 23 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)