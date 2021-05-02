Вакцина «Спутник V» имеет высокую эффективность – Виктор Гасымов
БАКУ /Trend/ - Пандемия продолжается, и мы уже два года живем в этой ситуации.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов.
По его словам, основной метод борьбы с пандемией – вакцинирование. В страну уже доставлено более 2 миллионов доз вакцин: «Сегодня мы стали свидетелями прибытия вакцины "Спутник V", которая зарекомендовала себя в мире и уже зарегистрирована более чем в 60 странах. Она имеет высокую эффективность».
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