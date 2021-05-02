В Азербайджане выявлено 1058 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2125 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1058 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2125 заболевших, скончались 23 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 321 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 293 689 человек вылечились, 4561 – скончался, число активных больных составило 23 130 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8777 тестов, в целом за все время пандемии – 3 262 655 тестов.
(Редактор: Надир Насиров)
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