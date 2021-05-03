В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается использование вакцины "Vaxzevria"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане стартовал очередной этап вакцинации.

Как сообщает в понедельник Trend, процесс вакцинации в стране продолжается поэтапно в соответствии со «Стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы».

На текущем этапе люди в возрасте 60 лет и старше с сегодняшнего дня смогут использовать при вакцинации от COVID-19 также разработанную Оксфордским университетом вакцину "Vaxzevria" (компания-производитель "AstraZeneca"). Вакцина "Vaxzevria" будет применяться в Баку и шести регионах страны - Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте.

(Редактор: Натаван Эфендиева)