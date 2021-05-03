Арестован представитель главы ИВ Агстафинского района Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Агстафинского района Азербайджана по административно-территориальному округу села Гасансу Векил Сафар оглу Велиев арестован за злоупотребление служебными полномочиями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

В прокуратуре Агстафинского района на основании обращения гражданина было проведено расследование в связи с незаконными действиями Велиева. В результате возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

В ходе проведенного следствия было установлено, что Велиев, злоупотребив должностными полномочиями, с февраля 2019 года регистрировал в ООО «Рабочий центр DOST» некоторых лиц в качестве социальных работников, сознательно вводил ложную информацию о них в табель учета рабочего времени, подтверждая это подписью и печатью представительства, тем самым допустил служебный подлог. Кроме того, он держал у себя зарплатные карты этих граждан и с февраля 2019 по декабрь 2020 года присвоил 7 900 манатов.

30 апреля 2021 года Велиеву было предъявлено обвинение по статьям 308.1, 313, 178.2.3 и 178.2.4 УК Азербайджана. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по уголовному делу продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)