Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку ожидается до 22 градусов тепла, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15, днем - 18-22 градуса тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджане четвертого мая преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах пройдут грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)