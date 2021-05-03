Два из первых трех мест в конкурсе цифровых решений Data заняли выпускник и студент IBA Tech Academy (ФОТО)

Подошла к концу Международная конференция «Искусственный интеллект в цифровом управлении», организованная Центром развития электронного правительства. В рамках конференции прошел конкурс цифровых решений Data, по завершении которого были определены победители. Одними из них стали выпускники IBA Tech Academy, учрежденной Международным Банком Азербайджана. Выпускник Академии Микаил Юсифов и его товарищи по команде заняли первое место, обладателем третьего места стал студент, проходящий обучение в области Machine Learning Эльшан Гадимов, Анар Гасанов также стал одним из призеров конкурса. Таким образом два из первых трех мест в конкурсе цифровых решений Data заняли выпускник и студент IBA Tech Academy.

В церемонии награждения приняли участие руководители различных государственных структур и технологических компаний.

Международная конференция и конкурс цифровых решений Data, проводимые EHIM, посвящены памяти всемирно известного ученого Лютфи Заде, 100-летие которого отметили в этом году. Общее количество участников конференции составило 58 спикеров из 22 стран мира. Далее присоединилось еще 900 уникальных участников из 19 стран.

Для участия в конкурсе цифровых решений Data зарегистрировались 185 команд. Главные цели конкурса - выявить специалистов данной сферы в Азербайджане, наладить с ними сотрудничество и реализовать новые проекты в будущем. Платформа Kaggle - это онлайн-сообщество любителей и профессионалов в области Data и Machine Learning. Платформа охватывает 194 страны с более чем 5 миллионами пользователей. Вопросы, относящиеся к разным сферам деятельности, здесь решаются как в команде, так и индивидуально. Ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно, перейдя по ссылке https://ai4digigov.com/ .

IBA Tech Academy, действующая с сентября 2019 года, призвана осуществить цель Международного Банка Азербайджана в подготовке специалистов в сфере информационных технологий для рынка труда нашей страны. На сегодняшний день выпускниками академии стали уже 200 молодых людей. Большинство из них работает в Международном Банке Азербайджана, а также в других местных и зарубежных компаниях.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.