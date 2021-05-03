БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в форму заявления о выдаче квалификационного аттестата.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно разъяснению Кабинета министров относительно постановления № 127, в связи с применением Закона Азербайджанской Республики от 6 ноября 2020 года № 192-VIQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании"» часть 6-я приложения №1 (Форма заявления о выдаче квалификационного аттестата) к утвержденным постановлением Кабинета министров «Правилам выдачи квалификационного аттестата экспертам по возрастной классификации информационных продуктов, приостановления или прекращения действия аттестата, ведения реестра экспертов и экспертных организаций и контроля за их деятельностью» дается в следующей редакции:

«6. _______ номер свидетельства о признании квалификации по отношению к квалификациям высшего образования зарубежных стран, если признание такой квалификации требуется».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)