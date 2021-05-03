В Азербайджане выявлено 418 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 095 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 418 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 095 человек, скончались - 19, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 321 798 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 294 784 человека вылечились, 4 580 - скончались, число активных больных составило 22 434.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 180 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 267 835.

(Текст: Турал Гараджаев)