В Азербайджане названо число граждан, получающих пенсии и пособия по потере кормильца

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более 193 тысяч человек получают пенсии и пособия по потере кормильца, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Из них более 140 тысяч человек получают пенсии и свыше 53 тысяч – пособия.

Отметим, что право на трудовую пенсию по потере кормильца имеют дети скончавшихся или погибших граждан; лица, не достигшие 18 лет; граждане с инвалидностью в возрасте старше 18 лет; учащиеся в возрасте до 23 лет учебных заведений в очной форме; отец, мать, муж, жена погибшего или скончавшегося гражданина, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I и/или II группы.

(Текст: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)