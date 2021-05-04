В Азербайджане названо число граждан, получающих пенсии и пособия по потере кормильца
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более 193 тысяч человек получают пенсии и пособия по потере кормильца, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Из них более 140 тысяч человек получают пенсии и свыше 53 тысяч – пособия.
Отметим, что право на трудовую пенсию по потере кормильца имеют дети скончавшихся или погибших граждан; лица, не достигшие 18 лет; граждане с инвалидностью в возрасте старше 18 лет; учащиеся в возрасте до 23 лет учебных заведений в очной форме; отец, мать, муж, жена погибшего или скончавшегося гражданина, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I и/или II группы.
(Текст: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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