Общественный транспорт Баку в мае будет работать и в субботу и воскресенье

БАКУ /Trend/ - Общественный транспорт Баку будет работать 8 и 16 мая.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он напомнил, что дни 8 и 16 мая являются рабочими, несмотря на то, что приходятся на субботу и воскресенье.

Согласно постановлению Кабинета министров, 8 и 16 мая являются официальными рабочими днями, поэтому маршрутные автобусы в Баку будут работать по графику.

Агаев также напомнил, что в праздничные дни, то есть с 9 по 15 мая включительно, работа общественного транспорта в Баку будет приостановлена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)