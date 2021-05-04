Общественный транспорт Баку в мае будет работать и в субботу и воскресенье
БАКУ /Trend/ - Общественный транспорт Баку будет работать 8 и 16 мая.
Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
Он напомнил, что дни 8 и 16 мая являются рабочими, несмотря на то, что приходятся на субботу и воскресенье.
Согласно постановлению Кабинета министров, 8 и 16 мая являются официальными рабочими днями, поэтому маршрутные автобусы в Баку будут работать по графику.
Агаев также напомнил, что в праздничные дни, то есть с 9 по 15 мая включительно, работа общественного транспорта в Баку будет приостановлена.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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