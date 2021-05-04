Награждены студенты Бакинской высшей школы нефти, победившие в международных конкурсах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Приказом ректора Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова были награждены студенты БВШН, ставшие победителями регионального тура международного конкурса Petrobowl, организованного Международным обществом инженеров-нефтяников (SPE), и проекта "Весенняя школа Enactus Azerbaijan", организованного Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана и Общественным объединением поддержки просвещения молодежи при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики.

Так, капитан команды “Enactus БВШН” - студентка 4 курса Гюнель Гусейнли, члены команды - студенты 3 курса Мирказим Агаев, Талия Мамедхасанзаде, Шукран Ализаде, студентка 4 курса Фидан Асланова, слушатель программы MBA БВШН Пакиза Талыбли, а также члены команды “SPE BHOS”, занявшей первое место среди 22 команд из разных стран в региональном конкурсе Petrobowl, - Тогрул Тахиров, Кянан Мамедов, Рахима Аббасова, Эльнур Аскеров и Халид Оруджев получили денежный приз в размере 200 манатов каждый за счет средств Профсоюза БВШН.

Напомним, что команда Бакинской высшей школы нефти заняла первое место в конкурсе «Вопрос-ответ», проведенном в рамках проекта "Весенняя школа Enactus Azerbaijan" с участием 18 вузов республики, правильно ответив на все вопросы.

Кроме того, студенты БВШН заняли первое место в региональном туре международного конкурса Petrobowl, организованного Международным обществом инженеров-нефтяников.

На онлайн-встрече, посвящённой обеим победам, присутствовали преподаватели и студенты БВШН, члены команд-победителей и их родители.

Ректор Эльмар Гасымов сердечно поздравил команды БВШН с достигнутыми успехами. Он также поблагодарил студентов за то, что они всегда достойно представляли Высшую школу и страну на всех мероприятиях, которые проводились как на региональном, так и на международном уровнях. Ректор подчеркнул, что он гордится тем, что студенты БВШН обладают глубокими знаниями, а также особыми талантами и способностями.

Затем члены команд-победителей рассказали участникам встречи о том, как они готовились к соревнованиям и состязались в них, а также поделились своими впечатлениями.