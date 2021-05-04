БТА обратилось к водителям в связи с ожидающимся ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) предупредило водителей в связи с ожидаемым пятого мая ухудшением погоды, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БТА.

Как говорится в сообщении агентства, участники дорожного движения должны быть внимательными и осторожными в связи с сильным ветром, который ожидается с утра пятого мая.

"Также призываем пассажиров быть внимательными во время ожидания автобусов на остановках, не выходить на территорию Центра по транспортному обмену и на проезжую часть дорог, садиться и сходить с автобусов только на остановках. Также призываем водителей соблюдать допустимую скорость движения и требования дорожных знаков", - отмечается в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)