БТА обратилось к водителям в связи с ожидающимся ухудшением погоды
БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) предупредило водителей в связи с ожидаемым пятого мая ухудшением погоды, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БТА.
Как говорится в сообщении агентства, участники дорожного движения должны быть внимательными и осторожными в связи с сильным ветром, который ожидается с утра пятого мая.
"Также призываем пассажиров быть внимательными во время ожидания автобусов на остановках, не выходить на территорию Центра по транспортному обмену и на проезжую часть дорог, садиться и сходить с автобусов только на остановках. Также призываем водителей соблюдать допустимую скорость движения и требования дорожных знаков", - отмечается в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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