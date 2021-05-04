На Кубке мира в Баку азербайджанские гимнастки хотят показать свой лучший результат – тренер

Общество 4 мая 2021 18:02 (UTC+04:00)
На Кубке мира в Баку азербайджанские гимнастки хотят показать свой лучший результат – тренер

БАКУ /Trend/ - Подготовка к Кубку мира по художественной гимнастике в Баку ведется планомерно, спортсменки стараются, работают, готовятся к лучшим результатам. Об этом сказала Trend азербайджанский тренер Евгения Виляева, которая тренирует будущих участниц Кубка мира Зохру Агамирову и Арзу Джалилову.

"Дома, как говорится, и стены помогают. Естественно, наши девочки хотят показать свой лучший результат, поэтому у них большая мотивация - они очень сильно стараются. Кубок мира по художественной гимнастике – первое соревнование в Баку после долгого перерыва. Конечно, чувства интересные, мы немного отвыкли от соревнований у себя в стране, но одновременно с этим ощущаем огромную радость, что состоится такое большое мероприятие.

Все очень ждали разрешения на проведение Кубка. И, естественно, узнав, что соревнование будет организовано, очень обрадовались. Было большое желание, чтобы наши воспитанницы почувствовали, что спорт продвигается, что мы не стоим на месте", - сказала Виляева.

По словам тренера, пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры нелегко дались многим спортсменам.

"Естественно, девочки находились дома на карантине, и создавшаяся ситуация нелегко далась многим спортсменам. Многие девочки до сих пор тренируются онлайн. Считаю, что онлайн-тренировки – это не то же самое, когда ты имеешь прямой контакт с гимнасткой", - сказала она.

Тренер также сообщила, что у Зохры Агамировой первоочередная задача – это выступление на Кубке мира в Баку, а затем ей предстоит подготовка к следующим соревнованиям.

"После соревнования в Баку нас ждет Кубок мира в Пезаро (Италия), потом - чемпионат Европы в Болгарии. А затем уже начнется основательная подготовка к Олимпийским играм. А потом, скорее всего, без перерывов будем готовиться к чемпионату мира", - сказала Виляева.

Она сообщила, что Зохра Агамирова на Кубке мира в Баку выступит в четырех программах – упражнение с обручем, мячом, булавами и лентой.

"Упражнение с обручем Агамирова представит под цыганскую музыку, надеюсь, она максимально передаст чувства и историю любви цыганки Кармелиты. Для программы с мячом мы остановили выбор на рок-композиции "Back in black", только в женском исполнении. Музыку для упражнения с булавами выбрали с японскими мотивами специально к Олимпийским играм. В данной программе постараемся показать небольшой спектакль, отражающий японскую культуру.

А вот упражнение с лентой у нас нестандартное, я бы даже назвала его неким арт-проектом с очень оригинальной музыкой, в которой, возможно, меломаны почувствуют интересные ноты. Это одно из моих любимых упражнений, оно лидирует среди четырех программ. Поэтому интересно, как его оценят судьи", - добавила Виляева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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