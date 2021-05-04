Албано-удинская религиозная община Азербайджана посетила Худавенгский монастырь

БАКУ /Trend/ - Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана в очередной раз посетила Худавенгский монастырь в Кельбаджаре.

Как сообщает во вторник Trend, визит совершен в связи с праздником Пасхи.

Руководитель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили сказал, что это их пятый визит в Худавенгский монастырь.

Отметим, что сегодня в связи с праздником Пасхи по линии Государственного комитета по работе с религиозными организациями был организован визит членов албано-удинской и других христианских общин в Худавенгский монастырь в Кельбаджарском районе Азербайджана.

В мероприятии, организованном Фондом пропаганды нравственных ценностей и Албано-удинской христианской религиозной общиной, приняли участие члены Албано-удинской религиозной общины, а также члены других христианских организаций и представители прессы. Члены общины совершили религиозные обряды, помолились и зажгли свечи в древнем албанском храме.

(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Надир Насиров)