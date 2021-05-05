Скончался народный поэт Азербайджана Фикрет Годжа

БАКУ /Trend/ - Скончался народный поэт Фикрет Годжа.

Об этом сказал в среду Trend член правления Союза писателей Азербайджана Хаял Рзазаде.

Отметим, что Фикрет Годжа родился 25 августа 1935 года в селе Котанарх Агдашского района. В 1964 году окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве.

Его произведения публиковались в печати с 1956 года. Работал в Азербайджанском комитете по телевидению и радиовещанию, газете «Молодежь Азербайджана», журнале «Азербайджан». Был ответственным секретарем по международным связям Союза писателей Азербайджана, с 1987 г. - главным редактором журнала "Гобустан", с 1998 года являлся первым секретарем Союза писателей Азербайджана.