Названы районы Баку, лидирующие по числу выявленных случаев заражения COVID-19
БАКУ /Trend/ - Три района Баку лидируют по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом - Бинагадинский (14,7 процента), Хатаинский (13,4 процента) и Ясамальский (12,3 процента), сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт koronavirus.info.az.
На Сабунчинский район столицы приходится 11,1 процента зараженных COVID-19, Наримановский - 8,2 процента, Сураханский - 8,2 процента, Насиминский - 7,9 процента, Низаминский - семь процентов, Хазарский - 7,1 процента, Гарадагский - 4,5 процента и Сабаильский - 5,1 процента.
Меньше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Пираллахинском районе Баку.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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