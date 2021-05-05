БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 29 778 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 7 957, вторую дозу – 21 821.

Общее количество введенных доз вакцины в стране составляет 1 566 106. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 987 962, вторую – 578 144.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)