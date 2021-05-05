Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 29 778 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 7 957, вторую дозу – 21 821.
Общее количество введенных доз вакцины в стране составляет 1 566 106. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 987 962, вторую – 578 144.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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