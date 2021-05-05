БАКУ /Trend/ - Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии на 18:00 пятого мая, в Шаруре, Шахбузе, Гедабее, Дашкесане, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Джейранчеле, Товузе, Агдаме, Агстафе, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гекчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Гаджигабуле, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агсу, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шабране, Сумгайыте, Баку и на острове Чилов шел дождь, на территории Грыза, Шахдага и Хыналыга - снег.

Как передает в среду Trend, скорость северо-западного ветра в Нафталане достигала 27, в Нефтчале и Билясуваре - 20, в Баку - 34 метра в секунду.

По данным метеорологической станции "Нефтяные Камни", высота волн на Каспии достигала 4,5 метра.

Сильный ветер на территории страны постепенно стихнет к полудню шестого мая.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)