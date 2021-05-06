Скончался офицер Внутренних войск МВД Азербайджана - участник Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Скончался лейтенант Внутренних войск МВД Азербайджана Руфат Набизаде. Он был участником Отечественной войны и прошел боевой путь до города Шуша, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД.

Распоряжениями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Руфат Набизаде был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение города Шуша".

На войне он получил тяжелую контузию и проходил лечение в госпитале МВД, где скончался пятого мая.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)